شكرا لمتابعة خبر عن مدير الإدارة العامة للمرور: حوادث النساء بسيطة.. ولا مراكز لحجزهن في المرور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد مدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي، أن حوادث النساء أصبحت بسيطة لا تستدعي التوقيف، حتى أنه لا توجد مراكز حجز نسائية.

وأوضح أنه سيتم افتتاح مدرسة القيادة النسائية، والتي حاليا في الافتتاح التجريبي، والتي من شأنها أن تخرج سيدات ماهرة في القيادة.

وأفاد بأن منظمة الصحة العالمية لتوثيق جهود المملكة، أقرت بأن بناء منظومة السلامة المرورية وتحقيق نتائج إيجابية.