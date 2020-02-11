شكرا لمتابعة خبر عن تمديد خدمة التقاعد لمنسوبي التعليم حتى نهاية العام الدراسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، تعميمًا يفيد بتمديد خدمة التقاعد لمنسوبيها ممن يحالون للتقاعد النظامي بالتواريخ المحددة في هواياتهم اذ بلغ المشمول بالتقاعد أثناء العام الدراسي ليكون مع بداية العطلة الصيفية، وذلك حرصًا من الوزارة على استقرار العملية التعليمية أثناء العام الدراسي.

ونص التعميم على تمديد خدمة شاغل الوظيفة التعليمية بعد بلوغه السن النظامية إذا وافق موعد تقاعده أثناء العام الدراسي واقتضت مصلحة العمل تمديد خدماته، ليكون تاريخ ترك العمل للتقاعد النظامي مع بداية العطلة الصيفية.

وجاء ذلك استنادا على ما ورد في المادة (105) من الفصل الخامس تمدید الخدمة في الباب الرابع شغل الوظائف الواردة في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، ووفقا للصلاحيات الصادرة بقرار تفويض الصلاحيات لمديري التعليم في المناطق والمحافظات.