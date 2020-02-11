شكرا لمتابعة خبر عن «العدل» توضح حقيقة إلزام المستفيد بتقديم طلب لرفع إيقاف الخدمات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أكد حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل والخاص بالإجابة على استفسارات المستفيدين ،اليوم الثلاثاء أن المحاكم تعمل على رفع إيقاف الخدمات تلقائياً .
وأشارت أن إلغاء الإيقاف لا يتطلب زيارة المحكمة أو حتى طلب ذلك إلكترونياً .
جاء ذلك رداً على مواطن تساءل عن عدم رفع إيقاف الخدمات لديه ، وفقاً لقرار إلغاء إيقاف الخدمات ، وما إذا كان الأمر يتطلب زيارة المحكمة أو الطلب الإلكتروني .
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