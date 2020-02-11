بالفيديو.. المياه تتجمد داخل صنابير المياه إثر البرودة الشديدة في طريف

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الرياض - علي القحطاني - وثق مقطع فيديو تجمد مياه الصنبور في منازل محافظة طريف بالحدود الشمالية امس الثلاثاء بسبب شدة البرد .
وأظهر الفيديو الذي وثقه المواطن “جمعة الحازمي ” المياة وهي تتجمد فور نزولها من الصنبور بمطبخ منزله ثم توقفت تماماً بسبب تجمدها داخل المواسير ، بعد منتصف الليل .
وشهدت طريف امس انخفاض شديد في درجات الحرارة إلى مادون الصفر مئوية لتصبح أكثر المدن برودة على مستوى المملكة .
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