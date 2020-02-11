شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المياه تتجمد داخل صنابير المياه إثر البرودة الشديدة في طريف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثق مقطع فيديو تجمد مياه الصنبور في منازل محافظة طريف بالحدود الشمالية امس الثلاثاء بسبب شدة البرد .

وأظهر الفيديو الذي وثقه المواطن “جمعة الحازمي ” المياة وهي تتجمد فور نزولها من الصنبور بمطبخ منزله ثم توقفت تماماً بسبب تجمدها داخل المواسير ، بعد منتصف الليل .

وشهدت طريف امس انخفاض شديد في درجات الحرارة إلى مادون الصفر مئوية لتصبح أكثر المدن برودة على مستوى المملكة .