شكرا لمتابعة خبر عن العثور على قائد الطائرة التي هبطت في منحدرات تهامة غرب النماص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت إمارة منطقة عسير، اليوم الثلاثاء، عن العثور على قائد طائرة الرش التي هبطت في منحدرات تهامه غرب ‎النماص، بعدما هبط اضطراريًا في منطقة سحيقة.

ومن جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير، محمد بن دوسري أن عمليات البحث استمرت طوال الليلة الماضية عن طريق فرق الإنقاذ الميدانية في موقع الحادث، وتم العثور على قائد الطائرة في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم.

وقال محمد بن دوسري، أنه عثر عليه في أحد المواقع المنحدرة أسفل موقع هبوط الطائرة، وهو بصحة جيدة؛ حيث تم إسعافه للمستشفى للاطمئنان عليه وسيتم إعلان كافة التفاصيل عن الحادث لاحقًا.