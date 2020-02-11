شكرا لمتابعة خبر عن بلدية بلقرن تستعيد 7000 م2 من الأراضي الحكومية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استعادت بلدية بلقرن بالتعاون مع لجنة التعديات بالمحافظة والجهات الأمنية نحو 7000م2 ، من الأراضي الحكومية التي تم التعدي عليها بمنتزه شيبانه ، وشملت الإحداثيات بناء غرف عشوائية وأحواش .

من جهته أكد رئيس بلدية بلقرن أحمد البارقي على أن البلدية ستواصل حملاتها الرقابية على كافة المواقع بالمحافظة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المعتدين على الأراضي الحكومية وفق توجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي و التي تنص على عدم التهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات بإزالة أي تعديات أو تجاوزات ، مشدداً على أن بلدية بلقرن لن تتهاون مع المعتدين على أراضي الدولة، وستنزل بهم كافة العقوبات وفقا للقوانين واللوائح المنصوص عليها.