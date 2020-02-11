شكرا لمتابعة خبر عن فريق طبي بمستشفى الملك عبد العزيز في جدة ينقذ حياة مصاب بنزيف حاد في تجويف البطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أسهم فريق طبي في مستشفى الملك عبد العزيز بجدة – بفضل الله – في إنقاذ حياة شاب تعرض لحادث مروري، كان في حالة إغماء، ويعاني من إصابات متعددة في الرأس والصدر مع البطن وكسور متعددة في الأطراف.

وأظهرت الفحوصات وجود تهتك شديد ومتعدد في الأمعاء مع نزيف حاد في تجويف البطن، وعلى الفور قرر الفريق الجراحي المناوب عمل استكشاف جراحي للبطن، وتم السيطرة على النزيف، ومن ثم استئصال الجزء المتهتك من الأمعاء الدقيقة وتوصيل الجزء السليم، كما تم إصلاح الإصابات المفتوحة في الاثني عشر، كما تم عمل التنفس الصناعي وتوصيل أنابيب للصدر، وتثبيت أولي خارجي للعظام من قبل فريق العظام المناوب.

وبعد العملية نقل المريض للعناية المركزة حتى استقرت حالته، وأستكمل بعدها العلاج، وتم إجراء تثبيت العظام وغادر المستشفى في حالة جيدة – ولله الحمد -.