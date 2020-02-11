أسعار صرف العملات مقابل الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2020

حافظت أسعار صرف العملات مقابل سعر صرف الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2020 على استقرارها والبقاء على ذات سعر الصرف، حيث يصرف الدولار الأمريكي الواحد بـ 3.75 ريال سعودي.

ونعرض لكم اسعار اليورو مقابل الريال السعودي، وكذلك سعر الجنيه المصري مقابل الريال السعودي، نظرًا لما يبحث عنه الزوار الكرام في السعودية.

وجاءت أسعار صرف العملات مقابل الريال السعودي كالتالي:

الدولار الامريكي 3.75 ريال

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اليورو الاوروبي 4.61 ريال

الدرهم الاماراتي 1.02 ريال

الجنيه المصري 0.21 ريال

وعادة ما يبحث الزوار عن سعر صرف الريال السعودي مقابل العملات، للاستفادة من مشاريع الاستثمار داخل المملكة العربية السعودية، ومعرفة تكاليف رحلات الحج والعمرة والرحلات السياحية إلى السعودية.