البنوك السعودية تحذر من عدم فصل الحسابات الشخصية عن التجارية

حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، بالبنوك السعودية من عدم الفصل بين الحسابات الشخصية والحسابات التجارية، وقالت لجنة التوعية المصرفية، عبر حسابها بـ«تويتر»، إن عدم الفصل بين الحسابات الشخصية وحسابات المنشأة قد يتسبب في مشاكل، وعقبات مع الهيئة العامة للزكاة والدخل وذلك بسبب عدم دقة المعلومات المالية للمنشأة.

إلى ذلك تشترط الهيئة العامة للزكاة والدخل على المنشآت تقديم مستنداتها الخاصة بالضريبة بالشكل المطلوب والتأكد من دقة البيانات الواردة فيها؛ وذلك اعتدادًا بأن التهرب من الضريبة بتقديم معلومات غير دقيقة يُعرّض المنشأة المخالفة إلى عقوبات شديدة، بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أضعاف قيمة السلع أو الخدمات التي تم التهرب من دفع القيمة المستحقة بشأنها.