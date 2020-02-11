أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه قيام شخص بالاستعراض بإطلاق النار داخل سور منزل. وحيث أطاحت الجهات الامنية بالمتهم وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد باشرت النيابة العامة الدعوى الجزائية العامة استناداً إلى المادة (١٧) من نظام الإجراءات الجزائية وقد وجهت بإيقاف المذكور على ذمه القضية. وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بسكينة المجتمع وسلامته. وأضاف بأن كل من يقوم بهذه التصرفات هو تحت طائلة المساءلة الجزائية، طبقا للأنظمة ذات العلاقة. وبين المصدر أن النيابة العامة ستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوز في هذا الشأن.

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كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة تؤكد القبض على الشاب صاحب المقاطع الغريبة والمثيرة بالرياض ومباشرة التحقيق مع المتهم وتوجه تحذير -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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