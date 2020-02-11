بيشة.. التحقيق مع مواطن اعتدى على رجل أمن أثناء عمله

تحقِّق الجهات المعنية في حادثة اعتداء مواطن على رجل أمن داخل أحد مراكز الشرطة التابعة لشرطة بيشة؛ ما أدى إلى تعرُّضه لإصابات متفرقة؛ نُقل إثرها لمستشفى الملك عبدالله لتلقي العلاج.
ووفقًا لصحيفة “سبق” أوضحت مصادر أن الجهات الأمنية ألقت القبض صباح اليوم على المواطن المتهم بالاعتداء على رجل الأمن الوكيل رقيب علي ظافر الشهراني، وذلك بعد أن اقتحم مركز شرطة واعر في محافظة بيشة، وهدد رجال الشرطة. وقد تمت السيطرة عليه. وبيّنت مصادر أن الشخص المقتحم المركز والمعتدي على رجل الأمن يعاني اعتلالات نفسية.
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