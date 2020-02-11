هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ 13 شهرا، على خلفية انخفاض الطلب من قبل الصين، عقب انتشار فيروس “كورونا” في البلاد وتراجع وتائر النمو الاقتصادي. وأفادت وكالة “رويترز”، بأن عقود النفط زادت من خسائرها، اليوم الاثنين، حيث هبط سعر خام “برنت” بنسبة أكثر من 1.5% أو بمقدار أكثر من دولار واحد، ليصل إلى 53.33 دولار للبرميل. كما هبط سعر خام غرب تكساس المتوسط بأكثر من 1%، إلى ما هو أدنى من 50 دولارا للبرميل.
ومنذ شهر يناير الماضي انخفضت أسعار النفط بأكثر من 25% على خلفية انخفاض الطلب من أكبر مستورد في السوق العالمية، ألا وهو الصين، ومخاوف من العرض الزائد في السوق وجهود الدول النفطية لخفض الإنتاج. ويأتي ذلك بسبب انتشار فيروس “كورونا” وتداعياته على الاقتصاد الصيني، علما أن انتشار الفيروس أودى بحياة أكثر من 900 شخص، وأسفر عن فرض قيود على السفر إلى الصين.
كانت هذه تفاصيل خبر شبح كورونا يؤثر على أسعار النفط وتهبط إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.