السعودية اليوم / حرس الحدود يعثر على مواطنين فقدا في صحراء الربع الخالي



الرياض 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واس

تمكن رجال حرس الحدود بقطاع البطحاء بالمنطقة الشرقية مساء أمس الاثنين، من العثور على مواطنين تم الإبلاغ عن فقدانهما، إثر تعلق مركبتهما وتعطلها بالكثبان الرملية بعمق (20 كم) غرباً في صحراء الربع الخالي.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، الرائد عمر بن محمد الأكلبي، أنه ورد لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC)، بلاغ من غرفة القيادة والسيطرة بقطاع البطحاء، من مواطن يطلب فيه البحث عن والده وعمه، الكبيرين في السن ويعانيان من مشكلات صحية، وذلك بعد انقطاع الاتصال بهما يوم الأحد، حيث تم على الفور، تكليف ثلاث دوريات من قطاع حرس الحدود بالبطحاء، ترافقها سيارة إسعاف، بمهمة البحث عن المفقودين، بعد تحديد موقعهما طبقاً للبلاغ.

وبين أنه تم العثور عليهما - ولله الحمد - أمس الاثنين، حيث عثرت الدوريات على المفقود الأول عند موقع المركبة، وبعد اقتفاء الأثر عُثر على المفقود الثاني على بُعد (12 كم) من موقع المركبة، وهما بصحة جيدة - ولله الحمد -، وتم إخراج المركبة العالقة ونقل المفقودين إلى إحدى المراكز الطبية القريبة للاطمئنان على حالتهما الصحية".

وأهاب المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية بجميع المتنزهين ومرتادي المناطق البرية باتباع الأنظمة والتعليمات وتوخي الحذر، وعدم التردد في الاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لتقديم المساعدة اللازمة، متمنياً السلامة للجميع.

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10:26ت م

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