السعودية اليوم / جمعية مساعي تقيم ملتقى الرائدات الثالث



الرياض 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واس

أقامت جمعية مساعي النسائية الخيرية بالشراكة مع فريق رائدات التدريب مساء أمس، ملتقى الرائدات الثالث، حقوقي تحت عنوان: "حقوق المرأة في القضاء".

ويهدف الملتقى إلى الإثراء المعرفي وتوعية المرأة بحقوقها في المجالات كافة، والإسهام في معالجة الإشكالات وتوجيهها لنيل حقوقها.

وتضمنت جلسات الملتقى التي أقيمت بمقر مدارس التربية النموذجية بالرياض بمشاركة عدد من المحاميات والمستشارات القانونيات، والمدربات العديد من المحاور منها القضاء والأسرة، وحقوق المرأة في القضايا الأسرية، وحقوق المرأة في القطاع الخاص، وحقوق المرأة في الخدمة المدنية، والأوراق التجارية، وحقوق المرأة في القضايا الجنائية، وحقوق عامة كما تخللت الجلسات عدة وقفات للنقاش والإجابة على استفسارات الحاضرات.

يذكر أن فريق رائدات التدريب يقع تحت مظلة جمعية مساعي النسائية الخيرية ويقدم العديد من الاستشارات والتدريب لدعم الجهات الحكومية والخيرية ضمن منظومة تدريبية متكاملة تسعى إلى الريادة في تجويد مخرجات التدريب في المملكة وإطلاق المبادرات التطويرية لتحقيق التنمية المستدامة، ونشر ثقافة التطوع وتوفير الفرص التدريبية لذلك، وتأهيل الكفاءات التدريبية ودعمها باعلى المستويات.

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10:10ت م

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