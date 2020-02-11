السعودية اليوم / المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض: القبض على مواطن تباهى بحيازته مجموعة من الأسلحة النارية // للصحف //



الرياض 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله تباهي شخص ملثم بحيازته مجموعة من الأسلحة النارية وإطلاق النار بالهواء داخل فناء منزله بوجود حيوان مفترس، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية بفضلٍ من الله عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه (مواطن في العقد الثاني من العمر)، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

// للصحف // // انتهى //

10:06ت م

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