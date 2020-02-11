السعودية اليوم / درس علمي بتعاوني جنوب حائل



حائل 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات جنوب حائل غدًا درساً علمياً أسبوعياً بعنوان " شرح كتاب التقريب والتيسير للنووي" يلقيها الدكتور أحمد بن عبدالله الحمدان, وذلك بعد صلاة العشاء بجامع المحيسني .

ويأتي الدرس ضمن برنامج وافد العلم3 .

// انتهى //

09:58ت م

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