ثقافي / محاضرة دعوية نسائية بتعاوني أبوعريش غداً



أبوعريش 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أبوعريش بمنطقة جازان غداً، محاضرة دعوية نسائية بعنوان "سيرة فاطمة بنت محمد " رضي الله عنها، وذلك بعد صلاة المغرب بجامع العلوي بالمحافظة.

وتأتي المحاضرة ضمن البرامج والمحاضرات النسائية التي ينفذها المكتب خلال العام الحالي .

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09:55ت م

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