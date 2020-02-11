

الباحة 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واس

نظم فرع وزارة النقل بمنطقة الباحة أمس, حملة التبرع بالدم للجنود البواسل, التي استهدفت جميع منسوبي الإدارة وبالتعاون مع المختبر الإقليمي وبنك الدم بالمنطقة, وبمشاركة أكثر من 50 متبرع.

وتأتي هذه الحملة تقديراً وعرفاناً لما يقوم به الجنود البواسل في الحد الجنوبي في الذود عن الوطن .

واوضح المدير العام لفرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس مسفر المالكي بأن المبادرة تأتي من المنطلق الانساني والاجتماعي والحرص على اشراك منسوبي الفرع في كل ما فيه الخير للوطن وللجنود البواسل بصفة خاصة, مقدماً شكره وتقديره للشؤون الصحية بالمنطقة على التعاون والدعم ممثلة بالمختبر الإقليمي وبنك الدم بالباحة.

// انتهى //

09:51ت م

0027





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فرع وزارة النقل بالباحة ينظم حملة للتبرع بالدم للجنود البواسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.