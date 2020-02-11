السعودية اليوم / " الأرصاد " تنبه من هطول أمطار رعدية وأتربة مُثارة على منطقة جازان



جيزان 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، فرسان، وفيفا، وهروب، والأجزاء الساحلية، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً - بمشيئة الله -.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

// انتهى //

09:48ت م

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