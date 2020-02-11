شكرا لقرائتكم شرطة الرياض تطيح بـ ملثم تباهى بحيازته أسلحة نارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-11 داخل فناء منزله بوجود حيوان مفترس متابعات الخليج 365 - واس Advertisements صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله تباهي شخص ملثم بحيازته مجموعة من الأسلحة النارية وإطلاق النار بالهواء داخل فناء منزله بوجود حيوان مفترس. وأسفرت نتائج المتابعة الأمنية بفضلٍ من الله عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه (مواطن في العقد الثاني من العمر)، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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