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المراعي ترعى سباق إيكوتريل الدولي في العلا التاريخية

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شكرا لقرائتكم المراعي ترعى سباق إيكوتريل الدولي في العلا التاريخية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-11

تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العلا

متابعات الخليج 365 - الرياض

رعت شركة المراعي فعاليات السباق الدولي للجري متعدد المسارات “إيكوتريل” في محافظة العلا التاريخية ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة، والذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العلا لأول مرة في الشرق الأوسط بهدف تعزيز مكانة العلا كوجهة سياحية للتراث والفنون والثقافة والرياضة.

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وقال عبدالله ناصر العتيبي مدير الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في المراعي: “إنّ رعايتنا لسباق “إيكوتريل” الدولي تعكس سعي الشركة الحثيث لدعم الشباب واهتماماتهم المتنوعة ضمن برنامج المراعي للمسؤولية الاجتماعية لاسيما أنّ محافظة العلا التاريخية تحظى بتراث عريق يجعلها محورًا لاهتمامات الشباب من مختلف دول العالم الباحثين عن التفرد والعراقة.”

يجدرُ بالذكر أنّ شركة المراعي ترعى العديد من النشاطات الرياضية المختلفة مثل رالي حائل الدولي، وبطولة الفروسية وبطولة المراعي للجولف في منتجع نوفا، وبطولة اليوم الوطني للجولف في نادي ديراب، وكذلك البطولات الدورية للإسكواش والتايكواندو وكرة الريشة.

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