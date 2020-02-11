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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية؛ وذلك على محافظات: (أضم، والطائف، وميسان، والعرضيات)؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة في مثل هذه الحالات المناخية؛ متمنية السلامة للجميع.الأرصاد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية
الأرصاد تنبّه من حالة أمطار رعدية على مكة المكرمةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-02-11
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية؛ وذلك على محافظات: (أضم، والطائف، وميسان، والعرضيات)؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة في مثل هذه الحالات المناخية؛ متمنية السلامة للجميع.
11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
09:19 AM
الدفاع المدني دعا إلى عدم الاقتراب من بطون الأودية
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية؛ وذلك على محافظات: (أضم، والطائف، وميسان، والعرضيات)؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة في مثل هذه الحالات المناخية؛ متمنية السلامة للجميع.
، الأرصاد تنبّه من حالة أمطار رعدية على مكة المكرمة ،
المصدر : الخليج 365
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