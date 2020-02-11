، "التقني": قبول 2425 شاباً وفتاة في برنامج اللغة الإنجليزية المكثّف ،

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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، قبول 2425 شاباً وفتاة في برنامج اللغة الإنجليزية المكثّف الذي تقدمه لخريجيها؛ لتمكينهم من اكتساب مهارات في اللغة الإنجليزية وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل.
وأتاحت المؤسسة 91 شعبة تدريبية؛ منها 73 شعبة لفروع البنين و18 شعبة لفروع البنات بمختلف منشآت المؤسسة التدريبية على مستوى مناطق المملكة؛ حيث يعد البرنامج من أهم البرامج التطويرية التي تقدمها المؤسسة لخريجيها.
يُذكر أن مدة البرنامج 510 ساعات تدريبية على مدى 17 أسبوعا، إضافة إلى 90 ساعة تدريباً إلكترونياً خلال فترة التدريب، ويتم تنفيذه للبنين والبنات في 18 منشأة من المنشآت التدريبية بمختلف مناطق المملكة.
ويتلقى المتدرب خلال مدة البرنامج تدريباً مكثفاً على المهارات الأساسية للغة الإنجليزية من قِبل مدربين لغتهم الأم اللغة الإنجليزية، كما يحصل المتدرب على مكافأة شهرية بمقدار 1000 ريال، ويمنح شهادة بمدة التدريب بعد اجتيازه البرنامج.المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برنامج اللغة الإنجليزية المكثف
"التقني": قبول 2425 شاباً وفتاة في برنامج اللغة الإنجليزية المكثّفوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-02-11
أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، قبول 2425 شاباً وفتاة في برنامج اللغة الإنجليزية المكثّف الذي تقدمه لخريجيها؛ لتمكينهم من اكتساب مهارات في اللغة الإنجليزية وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل.
وأتاحت المؤسسة 91 شعبة تدريبية؛ منها 73 شعبة لفروع البنين و18 شعبة لفروع البنات بمختلف منشآت المؤسسة التدريبية على مستوى مناطق المملكة؛ حيث يعد البرنامج من أهم البرامج التطويرية التي تقدمها المؤسسة لخريجيها.
يُذكر أن مدة البرنامج 510 ساعات تدريبية على مدى 17 أسبوعا، إضافة إلى 90 ساعة تدريباً إلكترونياً خلال فترة التدريب، ويتم تنفيذه للبنين والبنات في 18 منشأة من المنشآت التدريبية بمختلف مناطق المملكة.
ويتلقى المتدرب خلال مدة البرنامج تدريباً مكثفاً على المهارات الأساسية للغة الإنجليزية من قِبل مدربين لغتهم الأم اللغة الإنجليزية، كما يحصل المتدرب على مكافأة شهرية بمقدار 1000 ريال، ويمنح شهادة بمدة التدريب بعد اجتيازه البرنامج.
11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
09:07 AM
لتمكينهم من اكتساب المهارات وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل
أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، قبول 2425 شاباً وفتاة في برنامج اللغة الإنجليزية المكثّف الذي تقدمه لخريجيها؛ لتمكينهم من اكتساب مهارات في اللغة الإنجليزية وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل.
وأتاحت المؤسسة 91 شعبة تدريبية؛ منها 73 شعبة لفروع البنين و18 شعبة لفروع البنات بمختلف منشآت المؤسسة التدريبية على مستوى مناطق المملكة؛ حيث يعد البرنامج من أهم البرامج التطويرية التي تقدمها المؤسسة لخريجيها.
يُذكر أن مدة البرنامج 510 ساعات تدريبية على مدى 17 أسبوعا، إضافة إلى 90 ساعة تدريباً إلكترونياً خلال فترة التدريب، ويتم تنفيذه للبنين والبنات في 18 منشأة من المنشآت التدريبية بمختلف مناطق المملكة.
ويتلقى المتدرب خلال مدة البرنامج تدريباً مكثفاً على المهارات الأساسية للغة الإنجليزية من قِبل مدربين لغتهم الأم اللغة الإنجليزية، كما يحصل المتدرب على مكافأة شهرية بمقدار 1000 ريال، ويمنح شهادة بمدة التدريب بعد اجتيازه البرنامج.
، "التقني": قبول 2425 شاباً وفتاة في برنامج اللغة الإنجليزية المكثّف ،
المصدر : الخليج 365
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