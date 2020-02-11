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أودعت إدارة تعليم جازان، بدل التعيين في حسابات معلمي محافظة العارضة، ممن اشتكوا تأخير صرفه منذ أشهر.
جاء ذلك بعد يومين من تقرير "الخليج 365" تحت عنوان معلمون بالعارضة يشكون للوزارة: أشهر ولم نرَ بدل التعيين.
وكان المعلمون قد بيّنوا أنهم فوجئوا بعدم صرف البدل، على الرغم من إيداعه في حسابات زملائهم في المحافظات الأخرى منذ أشهر؛ لافتين إلى أنهم تَقَدّموا بشكاوى عدة للوزارة وإدارة التعليم؛ لكن دون جدوى، وظل الحال على ما هو عليه، حتى تم الإيداع بعد نشر معاناتهم عبر "الخليج 365".جازان بدل التعيين معلمين
"التعليم" تصرف بدل التعيين لمعلمي العارضة.. "الخليج 365" نقلت مناشدتهم قبل يومينقاسم الخبراني الخليج 365 2020-02-11
أودعت إدارة تعليم جازان، بدل التعيين في حسابات معلمي محافظة العارضة، ممن اشتكوا تأخير صرفه منذ أشهر.
جاء ذلك بعد يومين من تقرير "الخليج 365" تحت عنوان معلمون بالعارضة يشكون للوزارة: أشهر ولم نرَ بدل التعيين.
وكان المعلمون قد بيّنوا أنهم فوجئوا بعدم صرف البدل، على الرغم من إيداعه في حسابات زملائهم في المحافظات الأخرى منذ أشهر؛ لافتين إلى أنهم تَقَدّموا بشكاوى عدة للوزارة وإدارة التعليم؛ لكن دون جدوى، وظل الحال على ما هو عليه، حتى تم الإيداع بعد نشر معاناتهم عبر "الخليج 365".
11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
09:02 AM
كانوا قد اشتكوا من تأخير صرفه عدة أشهر رغم وصوله لزملائهم
أودعت إدارة تعليم جازان، بدل التعيين في حسابات معلمي محافظة العارضة، ممن اشتكوا تأخير صرفه منذ أشهر.
جاء ذلك بعد يومين من تقرير "الخليج 365" تحت عنوان معلمون بالعارضة يشكون للوزارة: أشهر ولم نرَ بدل التعيين.
وكان المعلمون قد بيّنوا أنهم فوجئوا بعدم صرف البدل، على الرغم من إيداعه في حسابات زملائهم في المحافظات الأخرى منذ أشهر؛ لافتين إلى أنهم تَقَدّموا بشكاوى عدة للوزارة وإدارة التعليم؛ لكن دون جدوى، وظل الحال على ما هو عليه، حتى تم الإيداع بعد نشر معاناتهم عبر "الخليج 365".
، "التعليم" تصرف بدل التعيين لمعلمي العارضة.. "الخليج 365" نقلت مناشدتهم قبل يومين ،
المصدر : الخليج 365
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