، "التجارة" تشهّر بصاحب منشأة تغش المستهلكين في العروض والتخفيضات ،

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محمد بن مسعود - الدمام - شهّرت وزارة التجارة والاستثمار، بصاحب مركز تجاري؛ إثر صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وعدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات وتنظيم تخفيضات غير مرخصة، وعدم وضع بطاقة السعر على المنتجات لبيان الأسعار قبل وبعد التخفيض.
ونشرت الوزارة ملخّص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بعرعر، والمتضمن فرض غرامة مالية على المخالف صاحب المنشأة الواقعة بعرعر، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقته.
وتُوفر وزارة التجارة والاستثمار خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونيًّا؛ وذلك في إطار حرصها واهتمامها للتحقق من صحة التخفيضات، وضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين والقضاء على كل العروض الوهمية والمضللة.
كما تنفّذ الوزارة، جولات تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت بضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية، والتحقق من كونها مرخّصة، وإحالة المنشآت المخالفة إلى الجهات القضائية، وتطبق العقوبات على المخالفين؛ وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.
وتدعو "التجارة" عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.وزارة التجارة والاستثمار نظام مكافحة الغش التجاري
"التجارة" تشهّر بصاحب منشأة تغش المستهلكين في العروض والتخفيضاتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-11
شهّرت وزارة التجارة والاستثمار، بصاحب مركز تجاري؛ إثر صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وعدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات وتنظيم تخفيضات غير مرخصة، وعدم وضع بطاقة السعر على المنتجات لبيان الأسعار قبل وبعد التخفيض.
ونشرت الوزارة ملخّص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بعرعر، والمتضمن فرض غرامة مالية على المخالف صاحب المنشأة الواقعة بعرعر، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقته.
وتُوفر وزارة التجارة والاستثمار خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونيًّا؛ وذلك في إطار حرصها واهتمامها للتحقق من صحة التخفيضات، وضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين والقضاء على كل العروض الوهمية والمضللة.
كما تنفّذ الوزارة، جولات تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت بضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية، والتحقق من كونها مرخّصة، وإحالة المنشآت المخالفة إلى الجهات القضائية، وتطبق العقوبات على المخالفين؛ وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.
وتدعو "التجارة" عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
08:58 AM
شهّرت وزارة التجارة والاستثمار، بصاحب مركز تجاري؛ إثر صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وعدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات وتنظيم تخفيضات غير مرخصة، وعدم وضع بطاقة السعر على المنتجات لبيان الأسعار قبل وبعد التخفيض.
ونشرت الوزارة ملخّص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بعرعر، والمتضمن فرض غرامة مالية على المخالف صاحب المنشأة الواقعة بعرعر، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقته.
وتُوفر وزارة التجارة والاستثمار خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونيًّا؛ وذلك في إطار حرصها واهتمامها للتحقق من صحة التخفيضات، وضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين والقضاء على كل العروض الوهمية والمضللة.
كما تنفّذ الوزارة، جولات تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت بضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية، والتحقق من كونها مرخّصة، وإحالة المنشآت المخالفة إلى الجهات القضائية، وتطبق العقوبات على المخالفين؛ وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.
وتدعو "التجارة" عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
، "التجارة" تشهّر بصاحب منشأة تغش المستهلكين في العروض والتخفيضات ،
المصدر : الخليج 365
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