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قطعت سفينة كاريبية رحلتها بعد تفشي عدوى بالمعدة على متنها؛ مما منع دخولها جزيرة واحدة على الأقل قبل توجهها إلى مينائها الذي خرجت منه في فورت لودرديل بولاية فلوريدا الأمريكية، الاثنين.
ووفق "سكاي نيوز"، أصيب 299 راكبًا و22 من أفراد الطاقم على متن السفينة التابعة لخطوط برنسيس كروز المحدودة ومقرها كاليفورنيا، بالإعياء؛ وفقًا لبيان من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن متحدثة باسم شركة "برنسيس كروز"، أنها ليس لديها تعقيب على الفور على الموقف.
في الوقت نفسه، قالت وزارة الصحة في ترينيداد وتوباغو في بيان: إنها رفضت دخول السفينة كإجراء احترازي خوفًا من التفشي.
كانت السفينة تحمل أكثر من ثلاثة آلاف راكب وأكثر من 1100 من أفراد الطاقم، وهي في رحلة تستغرق أسبوعين بدأت يوم 2 فبراير، وكان من المفترض أن تنتهي 16 فبراير.سفينة كاريبية ولاية فلوريدا الأمريكية
11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441 09:40 AM
تابعة لخطوط برنسيس كروز المحدودة ومقرها كاليفورنيا بالولايات المتحدةرعب العدوى.. "إعياء" لركاب وطاقم السفينة يعيدها إلى نقطة انطلاقها
قطعت سفينة كاريبية رحلتها بعد تفشي عدوى بالمعدة على متنها؛ مما منع دخولها جزيرة واحدة على الأقل قبل توجهها إلى مينائها الذي خرجت منه في فورت لودرديل بولاية فلوريدا الأمريكية، الاثنين.
ووفق "سكاي نيوز"، أصيب 299 راكبًا و22 من أفراد الطاقم على متن السفينة التابعة لخطوط برنسيس كروز المحدودة ومقرها كاليفورنيا، بالإعياء؛ وفقًا لبيان من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن متحدثة باسم شركة "برنسيس كروز"، أنها ليس لديها تعقيب على الفور على الموقف.
في الوقت نفسه، قالت وزارة الصحة في ترينيداد وتوباغو في بيان: إنها رفضت دخول السفينة كإجراء احترازي خوفًا من التفشي.
كانت السفينة تحمل أكثر من ثلاثة آلاف راكب وأكثر من 1100 من أفراد الطاقم، وهي في رحلة تستغرق أسبوعين بدأت يوم 2 فبراير، وكان من المفترض أن تنتهي 16 فبراير.
، رعب العدوى.. "إعياء" لركاب وطاقم السفينة يعيدها إلى نقطة انطلاقها ،
المصدر : الخليج 365
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