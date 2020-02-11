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العثور على قائد طائرة الرش المفقود في عسير

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شكرا لقرائتكم العثور على قائد طائرة الرش المفقود في عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-11

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري

أعلنت إمارة منطقة عسير، اليوم الثلاثاء، أنه تم العثور على قائد طائرة الرش المفقود بصحة جيدة.

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وقالت الإمارة في بيان لها: “إلحاقاً للبيانين الصادرين عن إمارة منطقة عسير مساء أمس الاثنين 16 /6/ 1441 هـ، حول حادثة الهبوط الاضطراري لطائرة في منطقة سحيقة بإصدار تھامة غرب محافظة النماص؛ أوضح المتحدث الرسمي للإمارة منطقة عسير محمد بن دوسري أن عمليات البحث استمرت طوال الليلة الماضية عن طريق فرق الإنقاذ الميدانية في موقع الحادث”.

وأضافت الإمارة أنه تم العثور على قائد الطائرة في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء في أحد المواقع المنحدرة أسفل موقع هبوط الطائرة؛ وهو بصحة جيدة ولله الحمد؛ وتم إسعافه للمستشفى للاطمئنان على صحته؛ وسيتم إعلان كافة التفاصيل عن الحادثة لاحقاً.

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