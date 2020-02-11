، المسند: الكتلة قارسة البرودة تتربع فوق أجواء المملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تتوسع غداً لتؤثر في الوسطى وشمال الشرقية والشمالية

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، عبدالله المسند؛ أن الكتلة الهوائية قارسة البرودة تتوسع وتتربع فوق معظم أجواء #السعودية اليوم (خاصة النصف الشمالي منها)، وهذه الحالة تمثل ذروة الموجة الباردة في المناطق الشمالية اليوم، ويوم غد تتوسع لتؤثر في الوسطى وشمال الشرقية، إضافة إلى المناطق الشمالية.

وأضاف: متوقع أن تكون الرياح شمالية باردة ونشطة، وقد تُثير بعض #الغبار في المناطق المفتوحة في #الشرقية.

وتابع: قد تسقط زخات مطرية متفرقة على أجزاءٍ من الربع الخالي، وفوق المرتفعات الجنوبية الغربية.حالة الطقس كتلة هوائية باردة