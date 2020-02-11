، الجراد الصحراوي يغزو أوغندا قادماً من كينيا ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أكّد المفوض المسؤول عن إدارة الكوارث في أوغندا مارتن أور؛ أن الجراد الصحراوي عبر من كينيا إلى أوغندا عبر الجزء الشمالي الشرقي من البلاد.
ونقل دعوة رئيس الوزراء الأوغندي روهاكانا روغوندا؛ إلى ضرورة عقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الأمر، مؤكداً أن الحكومة لديها خطة لمحاربة الجراد الذي هاجر من مناطق توركانا وسامبورو في كينيا.
يُذكر أن أوغندا أطلقت الأسبوع الماضي ميزانية بقيمة تقارب 4.5 مليون دولار أمريكي في شكل صندوق طوارئ للمساعدة على محاربة الجراد، وكانت قد شهدت آخر غزو كبير للجراد منذ 70 عاماً، وتسبّب ذلك في أضرار جسيمة للمحاصيل الزراعية.
ويعد الجراد الصحراوي، حسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، من أكثر الآفات الحشرية المهاجرة تدميراً في العالم، حيث يمكن لسرب صغير يغطي مساحة كيلو متر واحد، أن يأكل كمية الطعام نفسها لـ35000 شخص في يوم واحد.الجراد الصحراوي كينيا أوغندا
الجراد الصحراوي يغزو أوغندا قادماً من كينياوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-02-11
أكّد المفوض المسؤول عن إدارة الكوارث في أوغندا مارتن أور؛ أن الجراد الصحراوي عبر من كينيا إلى أوغندا عبر الجزء الشمالي الشرقي من البلاد.
ونقل دعوة رئيس الوزراء الأوغندي روهاكانا روغوندا؛ إلى ضرورة عقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الأمر، مؤكداً أن الحكومة لديها خطة لمحاربة الجراد الذي هاجر من مناطق توركانا وسامبورو في كينيا.
يُذكر أن أوغندا أطلقت الأسبوع الماضي ميزانية بقيمة تقارب 4.5 مليون دولار أمريكي في شكل صندوق طوارئ للمساعدة على محاربة الجراد، وكانت قد شهدت آخر غزو كبير للجراد منذ 70 عاماً، وتسبّب ذلك في أضرار جسيمة للمحاصيل الزراعية.
ويعد الجراد الصحراوي، حسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، من أكثر الآفات الحشرية المهاجرة تدميراً في العالم، حيث يمكن لسرب صغير يغطي مساحة كيلو متر واحد، أن يأكل كمية الطعام نفسها لـ35000 شخص في يوم واحد.
11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
08:16 AM
"روغوندا" يدعو إلى ضرورة عقد اجتماع طارئ لمحاربته
أكّد المفوض المسؤول عن إدارة الكوارث في أوغندا مارتن أور؛ أن الجراد الصحراوي عبر من كينيا إلى أوغندا عبر الجزء الشمالي الشرقي من البلاد.
ونقل دعوة رئيس الوزراء الأوغندي روهاكانا روغوندا؛ إلى ضرورة عقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الأمر، مؤكداً أن الحكومة لديها خطة لمحاربة الجراد الذي هاجر من مناطق توركانا وسامبورو في كينيا.
يُذكر أن أوغندا أطلقت الأسبوع الماضي ميزانية بقيمة تقارب 4.5 مليون دولار أمريكي في شكل صندوق طوارئ للمساعدة على محاربة الجراد، وكانت قد شهدت آخر غزو كبير للجراد منذ 70 عاماً، وتسبّب ذلك في أضرار جسيمة للمحاصيل الزراعية.
ويعد الجراد الصحراوي، حسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، من أكثر الآفات الحشرية المهاجرة تدميراً في العالم، حيث يمكن لسرب صغير يغطي مساحة كيلو متر واحد، أن يأكل كمية الطعام نفسها لـ35000 شخص في يوم واحد.
، الجراد الصحراوي يغزو أوغندا قادماً من كينيا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر الجراد الصحراوي يغزو أوغندا قادماً من كينيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.