مواطن يعتدي على رجل أمن داخل مركز شرطة ببيشة

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الرياض - علي القحطاني - شهد أحد مراكز الشرطة التابعة لشرطة بيشة، واقعة اعتداء مواطن على رجل أمن أثناء تأدية عمله. وتعرض رجل الأمن لإصابات متفرقة، نُقل إثرها لمستشفى الملك عبدالله لتلقي العلاج. ونجحت الجهات الأمنية في الإطاحة بالجاني، الذي اقتحم مركز الشرطة وهدد رجال الأمن المتواجدين. وتشير مصادر إلى أن المتهم يعاني اعتلالات نفسية. ‫

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