شكرا لمتابعة خبر عن عسكري تعرض للبتر بعد تصديه لهجوم بالحد الجنوبي لحماية زملاءه والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - روى عسكري بالقوات المسلحة، تفاصيل تعرض يده للبتر، إثر اعتراضه مقذوفًا متصديًا للاعتداء على مجموعته في الحد الجنوبي.
وأوضح العسكري أحمد القرني، أنه كان متواجدا مع زملاءه بمنطقة حدودية، وكان مكلفا بالمراقبة بينما يتناول الزملاء الإفطار.
وأشار إلى أن قناصًا بدأ في استهدافهم، وأجبر زملاءه على البقاء أماكنهم، ثم تم تبليغه بقدوم 4 أشخاص لاستهداف مجموعته.
واتخذ القرني قرارا بالتصدي لهم بمفرده، وتبادل معهم اطلاق النار، مشيرا إلى أن مقذوفا أصاب البرج الذي كان متحصنا بداخله، ما تسبب في بتر يده.
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