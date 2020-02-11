شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يشكو العبث بمحتويات حقائبه بمطار الملك عبدالعزيز والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تقدم مواطن بشكوى، لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أفاد فيها تعرض أمتعته للعبث.
وقال المواطن في شكواه: الآن وصلت من رحلة الدمام يوم ١٠ فبراير، ولم يتأخر العفش حوالي 30 دقيقة، ولكن الغريب أن شنطتي تم فتحها وفتح جميع الحقائب الصغيرة بداخل الشنطة.
وأكد أنه تم العبث بمحتويات الحقيبة، قائلا: كانت كلها مفتوحة وللأسف تم إضاعة القفل الخاص بالشنطة.
ومن جانبه، رد مطار الملك عبد العزيز الدولي، بأنه تم إبلاغ الجهة المعنية وسيتم اتخاذ الاجراء المناسب.
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