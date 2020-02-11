شكرا لمتابعة خبر عن ضبط مشغل نسائي به «مساج وتاتو» دون تراخيص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكنت أمانة الأحساء، من ضبط مشغلا نسائيا مخالفا، به حمام مغربي ،ومساج، وتاتو، غير مرخص.

وكشفت الأمانة خلال جولاتها الرقابية، أنه يتم تقديم الخدمة للسيدات داخل شقة سكنية بدون تراخيص أو شهادات صحية للعاملات.

ومن جانبه أكد المتحدث باسم أمانة الأحساء خالد بوشل، أن ممارسة أي نشاط داخل الأندية الصحية والرياضية، يتطلب تراخيص من وزارة الصحة.