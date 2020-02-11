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عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو مريبا ومرعبا في ذات الوقت، لشخص مجهول الهوية، بدا في وضعية غريبة أشبه بأفلام الرعب، خاصة مع ما أحاط به من دماء.

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شاب سعودي يثير الرعب في المملكة برفقة أسد مفترس .. لن تصدق ماذا فعل!



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وأخفى بطل المقطع الغريب هويته وراء قناع وزي بعلم الولايات المتحدة، وكان جالسا على مقدمة مركبة رباعية الدفع، في مكان مغلق، وقد قام بفتح بابها باستخدام الشريط الشهير الذي تستخدمه الجهات الأمنية في تحديد مواقع الجرائم.

وفجأة ودون سابق إنذار، تناول الشخص المجهول سلاحا رشاشا من جانبه وأطلق النار بكثافة في سقف المكان؛ ما أدى إلى ترهيب الأسد الذي كان إلى جواره.

وكان اللافت للنظر وجود بقع من الدماء، لم يتضح مصدرها، وسط جدل بين ناشطين وتشكيك، حيث أكدوا أن الدم عبارة عن مادة صناعية، في حين قال آخرون إنه ربما ”لفريسة التهمها الأسد“، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن هذا المشهد الدموي.