مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الثلاثاء 1441/6/17 هـ الموافق 2020/02/11 م واس

الاثنين 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واس

05:37ت م

0330



www.spa.gov.sa/2032859 الاثنين 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واس05:37ت م0330

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.