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شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ عن صورة له قبل عامين: «كيف كنت»؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، صورة قديمة له، متسائلا: «كيف كنت؟».
وقارن آل الشيخ مظهره الحالي، بما كان عليه مسبقا، قبل عامين، بعد الخسارة الملحوظة في الوزن.
وكان آل الشيخ قد فقد وزنا كبيرا في عام 2018 ، بعد رحلة علاج استغرقت عدة أشهر بالولايات المتحدة الأمريكية أجرى خلالها عدة عمليات جراحية.
يذكر أن آل الشيخ خضع مؤخرا لعملية جراحية جديدة في الولايات المتحدة لإزالة ورم، ويتعافى حاليًا.
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