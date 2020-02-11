شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ عن صورة له قبل عامين: «كيف كنت»؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، صورة قديمة له، متسائلا: «كيف كنت؟».

وقارن آل الشيخ مظهره الحالي، بما كان عليه مسبقا، قبل عامين، بعد الخسارة الملحوظة في الوزن.

وكان آل الشيخ قد فقد وزنا كبيرا في عام 2018 ، بعد رحلة علاج استغرقت عدة أشهر بالولايات المتحدة الأمريكية أجرى خلالها عدة عمليات جراحية.

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يذكر أن آل الشيخ خضع مؤخرا لعملية جراحية جديدة في الولايات المتحدة لإزالة ورم، ويتعافى حاليًا.