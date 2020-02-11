شكرا لمتابعة خبر عن «التعليم» تمنح أولياء الأمور صلاحية تغييب أبنائهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - منحت وزارة التعليم، أولياء الأمور صلاحية تغييب أبنائهم الذين يعانون من ظروف صحية خلال التقلبات الجوية. واتخذت الوزارة قرارًا بمنح الصلاحيات لتعليق الدراسة في المدارس نتيجة الظروف المناخية للجنة مشكلة برئاسة مدير تعليم المنطقة أو المحافظة. ويقتصر تعليق الدراسة على المدارس الواقعة في نطاق الحالة المناخية، وعدم تعميم التعليق على جميع مدارس الإدارة التي لم تشملها تلك الحالة.

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