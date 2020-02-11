وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، توافر عدد من الوظائف الشاغرة، بمسميات «طبيب أسنان، محلل أعمال مساعد، معالج أسنان».

وتتباين شروط التقديم على الوظائف وفق مسمياتها الوظيفية؛ فيشترط لوظيفة «طبيب أسنان»، الحصول على دبلومة من كلية معترف بها في طب الأسنان في الولايات المتحدة أو بريطانيا أو المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ترخيص وزارة الصحة السعودية والحفاظ عليها، وخبرة عام في ذات المجال.

وتتضمن شروط التقديم على وظيفة، «محلل أعمال مساعد»، الحصول على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، المحاسبة، الإدارة، الإحصاء، فضلًا عن خبرة خمس سنوات في ذات المجال، فيما تتطلب وظيفة «معالج أسنان»، الحصول على درجة البكالوريوس في علاج الأسنان، أو شهادة جامعية مماثلة من الولايات المتحدة أو بريطانيا، مع خبرة ثلاث سنوات في ذات المجال.

ويكون التقديم للوظائف عبر الرابط: اضغط هنـا

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