إمارة عسير: قائد الطائرة الزراعية لا يزال مفقودًا

أصدرت إمارة منطقة عسير، قبل قليل، بيانًا إلحاقيًّا بشأن الطائرة الزراعية التي هبطت اضطراريًّا، أكدت فيه أنَّ قائد الطائرة لا يزال مفقودًا.

وأضافت الإمارة أنَّه انقطع الاتصال بالطيار؛ حيث إنَّ الطائرة هبطت في منطقة وعرة.

وتعرَّضت طائرة رش ذات محرك واحد تابعة لإحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم، لحادثة هبوط اضطراري في إصدار تهامة الواقعة بين محافظتي النماص والمجاردة.

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أكَّد مكتب تحقيقات الطيران، أنَّه تلقى صباح أمس الاثنين، بلاغًا بتعرض طائرة صغيرة للرشّ الزراعي، لخلل فني، تطلب الهبوط الاضطراري، في منطقة جبلية وعرة بمحافظة النماص.

وأضاف في بيان صحفي، وكان على متن الطائرة قائدها فقط، الذي نجا من الحادث، وباشر المكتب إجراءات التحقيق في ظروف الحادث.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير محمد بن دوسري، أنَّه بينما كانت الطائرة تمارس إحدى مهامها المعتادة للقيام بمكافحة الجراد الصحراوي وهي في طريقها بين محافظة القنفذة والسليل هبطت اضطراريًّا في موقع بعيد عن المناطق المأهولة شرق مركز خاط.