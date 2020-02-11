بالفيديو.. توضيح جديد من وزارة المالية حول رسوم مرافقي الوافدين

أكد مسؤول في وزارة المالية أن «فرض الرسوم على المرافقين للعمالة الوافدة في المملكة جاء ضمن منظومة معينة لهيكلة هذا الملف».
وكشف رئيس اللجنة التوجيهية بالوزارة، عبد العزيز الفريح، أسباب عدم إلغاء الرسوم المفروضة على المرافقين للعمالة الوافدة.
وأوضح «الفريح» أن لـ«الرسوم مستهدفات أخرى، منها محاولة تقليل أعداد الوافدين الذين لا حاجة لوجودهم، وإعطاء مجال للمواطنين والشباب السعودي للحصول على الفرص الوظيفية».
جاء كلام الفريج، ردًّا على سؤال من برنامج «بودكاست سقراط» حول سبب عدم إلغاء رسوم المرافقين رغم أنهم يصرفون جزءًا من الدخل في المملكة، وتأثير الرسوم على هذا الإنفاق».
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