«حساب المواطن» يوضح العلاقة بين الحصول على وظيفة ووقف الدعم

أكد برنامج حساب المواطن أهمية تحديث البيانات التي يطرأ عليها تغيير، خاصة بيانات الدخل، وقال «حساب المواطن» ردًّا على تساؤل أحد المتابعين إنه «في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك، يجب التوجه للبوابة وتحديثها عن طريق أيقونة تفاصيل الطلب، الإفصاح عن الدخل».

وأوضح البرنامج أنه يتم تغيير الحالة الوظيفية إلى «موظف حكومي/خاص» حسب المصدر واختيار نوع الدخل راتب شهري ومصدر الدخل -حسب جهة المصدر- والضغط على أيقونة حفظ» وجاء في التساؤل عبر حساب خدمة المستفيدين بـ«تويتر»: «هل إذا التحقت بوظيفة يتوقف دعم حساب المواطن؟».

وأعلن برنامج حساب المواطن- اليوم- إيداع 2.6 مليار ريال كمخصص دعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ27 «دفعة فبراير»، البالغ عددهم نحو 12.6 مليون مستفيد رئيسي. وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج منذ انطلاقته أكثر من 66 مليار ريال، منها 441 مليون ريال تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة، و12 مليون ريال تعويضات عن الدفعة السابقة.

وكشف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أن العدد الإجمالي لأرباب الأسر بلغ 2.3 مليون مستفيد، منهم 1.06 ملايين ربّ أسرة تحصل على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 961 ريالًا للأسرة الواحدة، فيما تحصل 1.04 ملايين ربّ أسرة على الاستحقاق الجزئي بمتوسط دعم 902 ريال لكل أسرة، وأن نحو 193 ألف ربّ أسرة حصلوا على الاستحقاق الأدنى والبالغ قيمته 300 ريال، فيما بلغ إجمالي المستقلين المستفيدين من دفعة فبراير 1.5 مليون مستقل تحصل أكثر من 1.2 مليون مستفيد على الاستحقاق الكامل.

وبيّن القحطاني أن معدل التغيير لعدد المستفيدين للدورة الحالية عن الدورة السابقة الدفعة الحالية، بلغ ما نسبته 1.1%؛ ليصبح إجمالي عدد المستحقين الرئيسيين في هذه الدفعة 3.8 ملايين مستفيد رئيسي، شكّل أرباب الأسر ما نسبته 60%، بينما بلغت نسبة المستقلين 40%، وجاءت نسبة الذكور 74%، والإناث 26% من إجمالي المستحقين.

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