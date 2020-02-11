تعليم جدة يحتفي بـ«الثقفي» ويطلق اسمه على مدرسة ثانوية

أصدر مدير عام تعليم جدة، اليوم الاثنين، قرارًا بتغيير مسمى مدرسة محمد بن القاسم الثانوية (بنين) بشمال جدة إلى مدرسة عبدالله الثقفي، (مدير تعليم منطقة مكة المكرمة وتعليم محافظة جدة سابقًا)، وذلك بموافقة نائب وزير التعليم، وجاء القرار تقديرًا ووفاءً لجهود الثقفي في خدمة التعليم . اقرأ أيضًا: «تعليم الشمالية»: تعليق الدراسة في طريف وحزم الجلاميد.. الثلاثاء مصادر «عاجل»: توجيه جديد من التعليم بخصوص «التنمر» في المدارس

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