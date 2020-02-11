بالفيديو.. النيابة العامة تحقق مع صاحب واقعة إطلاق النار والاستعراض بسلاح رشاش

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، اليوم الإثنين، مباشرة التحقيق مع شخص ظهر في مقطع فيديو، وهو يستعرض بإطلاق النار داخل سور منزل، وأطاحت الجهات الأمنية بالمتهم، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد باشرت النيابة العامة الدعوى الجزائية العامة استناداً إلى المادة (١٧) من نظام الإجراءات الجزائية وقد وجهت بإيقاف المذكور على ذمة القضية.
وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بسكينة المجتمع وسلامته. وأضاف أن كل من يقوم بهذه التصرفات هو تحت طائلة المساءلة الجزائية، طبقًا للأنظمة ذات العلاقة.
وبيّن المصدر أن النيابة العامة ستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوز في هذا الشأن.
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