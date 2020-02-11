بالفيديو.. أمير الحدود الشمالية يكرم آمال العنزي بعد واقعة «الحادث المروري»

كرَّم أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد، الممرضة آمال العنزي، إحدى منسوبات الشؤون الصحية بالمنطقة، والتي بادرت بتقديم الإسعافات الأولية لعدد من المصابين في حادث مروري، وإجراء فحوصات أولية لهم، حتى وصول رجال الهلال الأحمر.
وأثنى أمير المنطقة على المبادرة الإنسانية، التي قامت بها الممرضة، وتفانيها في أداء رسالتها باقتدار وهمة، ومساهمتها، مؤكدًا أن هذا العمل النبيل غير مستغرب على أبناء وبنات هذا الوطن الكريم.
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