وزارة التعليم تقر «خيارات احترازية» حفاظًا على الطلاب من موجة البرد

أقرت وزارة التعليم، ممثلة في إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، إجراءات احترازية للتعامل مع الموجة الجوية الباردة التي تمر بها بعض مناطق المملكة، وفقًا للتحذيرات الصادرة من الدفاع المدني والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وقالت الوزارة (في بيان)، اطلعت عليه «عاجل»، إن الإجراءات الاحترازية بشأن الموجة باردة تشمل، إلغاء الاصطفاف الصباحي وفقًا لتقدير الحالة المناخية، وتأخير ساعة الحضور للمدرسة، وتعليق الدراسة في الحالات التي تقررها اللجنة المختصة برئاسة مدير التعليم؛ حرصًا على سلامة الطلاب، وبما يضمن عدم تعرضهم للأعراض والمخاطر المصاحبة لسوء الأحوال الجوية.

وكانت وزارة التعليم قد اتخذت قرارًا بمنح الصلاحيات لتعليق الدراسة في المدارس؛ نتيجة الظروف المناخية للجنة مشكلة برئاسة مدير تعليم المنطقة أو المحافظة؛ حيث تتولى النظر في الحاجة لتعليق الدراسة بعضوية ممثلين من إمارة المنطقة، ومديرية الدفاع المدني، وأمانة المنطقة أو البلدية، ويشمل التعليق جميع منسوبي المدرسة؛ حيث يقتصر تعليق الدراسة على المدارس الواقعة في نطاق الحالة المناخية، وعدم تعميم التعليق على كل مدارس الإدارة التي لم تشملها تلك الحالة.

وعلقت إدارة تعليم الحدود الشمالية الدراسة، غدًا الثلاثاء، في طريف وحزم الجلاميد؛ حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات من موجة البرد، كما وجهت إدارات تعليم وادي الدواسر وعسير وعنيزة والخرج والطائف بإلغاء الاصطفاف الصباحي، بينما وجهت إدارة تعليم حائل والجوف والقريات والحدود الشمالية بتأخير الدراسة للساعة التاسعة صباحًا بداية من أمس الأحد حتى الخميس المقبل، بالإضافة إلى توجيه إدارات تعليم تبوك والقصيم وحفر الباطن بتأخير الدراسة للساعة الثامنة والنصف صباحًا من بداية من يوم الأحد 1441/6/15هـ حتى الخميس 1441/6/19هـ حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات.

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