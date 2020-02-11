السعودية اليوم / مقتل شرطي في هجوم مسلح على مركز للشرطة بالبينين



بورتونوفو 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واس

قتل شرطي وأصيب آخر في هجوم نفذه مسلحون مجهولون استهدف مركزا للشرطة بمدينة "كيريمو" شمال كوتونو بالبينين.

وتناقلت وسائل إعلام بينينية أن المهاجمين قدموا على متن سيارة رباعية الدفع، وأطلقوا النار على المركز واحرقوه بالكامل،في وقت أطلقت فيه قوات الدفاع والأمن البنينية عملية تمشيط بالمنطقة، لتعقب أثر هؤلاء المسلحين المجهولين.

يذكر أن هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها قوات الأمن في بنين إلى هجوم، في منطقة حدودية مع بوركينافاسو ، بعد أن شهدت اختطاف سائحين فرنسيين واغتيال دليلهما في مايو 2019 ، فيما كانت البنين تعدّ بلدا آمنا في منطقة غرب أفريقيا التي تشهد اضطرابات وتتكاثر فيها الجماعات المسلحة

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02:19ت م

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