السعودية اليوم / الرئيس الموريتاني يؤكد على حرص بلاده على تحقيق أجندة الاتحاد الإفريقي 2063



نواكشوط 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واس

أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، أن بلاده حريصة على تحقيق أجندة الاتحاد الافريقي 2063 في سعيها إلى إيجاد تحول اقتصادي واجتماعي تكاملي يفضي إلى بناء أفريقيا تنعم بالأمن والاستقرار.

وشدد ولد الشيخ الغزواني في كلمته أمام القمة الإفريقية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، على ضرورة تحقيق الأمن والسلام في القارة الإفريقية، وخصوصا في ليبيا ومنطقة الساحل .

وأشار الرئيس الموريتاني إلى أن الأزمة الليبية تزداد تعقيدا وتتفاقم، وتشكل خطرًا على القارة الإفريقية كلها ويجب الإسراع في حلها.

وقال الرئيس الموريتاني إن مجموعة دول الساحل الخمس وضعت مؤخرًا بالتعاون مع شركائها، خارطة طريق تهدف إلى الرفع من فعالية مواجهتها للنشاط المتنامي للحركات الإرهابية وكذلك لدعم قوتها المشتركة وتأمين الموارد الضرورية لتنفيذ برنامج إستثماراتها ذات الأولوية.

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