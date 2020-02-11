السعودية اليوم / الجراد الصحراوي يغزو أوغندا قادما من كينيا



كامبالا 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واس

أكد المفوض المسؤول عن إدارة الكوارث في أوغندا مارتن اور، أن الجراد الصحراوي قد عبر من كينيا إلى أوغندا عبر الجزء الشمالي الشرقي من البلاد .

ونقل دعوة رئيس الوزراء الأوغندي روهاكانا روغوندا، إلى ضرورة عقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الأمر، مؤكدا أن الحكومة لديها خطة لمحاربة الجراد الذي هاجر من مناطق توركانا وسامبورو في كينيا.

يذكر أن أوغندا أطلقت الأسبوع الماضي ميزانية بقيمة تقارب 4.5 مليون دولار أمريكي في شكل صندوق طوارئ للمساعدة في محاربة الجراد، وكانت قد شهدت آخر غزو كبير للجراد منذ 70 عاما، وتسبب ذلك بأضرار جسيمة للمحاصيل الزراعية .

ويعتبر الجراد الصحراوي حسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، من أكثر الآفات الحشرية المهاجرة تدميرا في العالم، حيث يمكن لسرب صغير يغطي مساحة كيلومتر واحد، أن يأكل نفس كمية الطعام لـ35000 شخص في يوم واحد.

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