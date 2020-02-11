شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: القيادة حرصت على تطوير المرافق القضائية والعدلية والان نبدء بالتفاصيل

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة أمس، رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية الشيخ عبدالرحمن آل رقيب.

ونوه سموه في مستهل اللقاء بحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- على تطوير المرافق العدلية والقضائية وفق أفضل الممارسات والتطبيقات، مشيدا بما حققته وزارة العدل من قفزات وتحول تقني يشاد به في الإجراءات الإدارية أسهم في خفض زمن التعاملات، وتعزيز مفهوم العدالة الناجزة، وهو ما سعت إليه رؤية المملكة 2030 عبر تطوير عمل مختلف الأجهزة، ومواكبتها لمتطلبات الوقت الحالي، مؤكدا سموه على أهمية مواصلة العمل نحو تحقيق المستهدفات، والعمل لتطوير الإجراءات والعاملين، متمنيا سموه لمنسوبي محكمة الاستئناف التوفيق.

من جهته، عبر رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية الشيخ عبدالرحمن الرقيب، عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على ما تفضل به سموه من توجيهات كريمة، وحرصه على أن تكون المرافق العدلية عند تطلع القيادة الرشيدة -أعزها الله-، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده المملكة في ظل قيادة ورؤية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله-.