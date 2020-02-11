شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة المسطحات الخضراء وألعاب الأطفال بـ «نصف القمر» والان نبدء بالتفاصيل

قامت بلدية الظهران ممثلة بإدارة الحدائق والتجميل وضمن أعمالها اليومية بالعمل على صيانة المسطحات الخضراء وألعاب الأطفال بشاطئ نصف القمر. من جهة أخرى، قامت البلدية مؤخرا ممثلة بإدارة النظافة وضمن أعمالها اليومية برفع وإزالة مخلفات الأثاث المنزلي من شوارع مدينة الظهران.

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